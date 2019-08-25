Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

В Театре имени М.Н. Ермоловой в воскресенье изданию МК рассказали, что актер Олег Меньшиков не был помещен в реанимацию.

"Вы что, с ума сошли? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили", — отметил источник газеты.

Скорее всего, актер проходит обследование у врачей перед 9 сентября, когда начнется театральный сезон.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Меньшикова поместили в реанимацию после распития спиртных напитков.