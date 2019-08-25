"Спартак" готов приобрести полузащитника "Вольфсбурга"

Московский "Спартак" намерен приобрести полузащитника германского "Вольфсбурга"Жозуа Гилавоги. Красно-белые готовы заплатить за 28-летнего француза 10 миллионов евро.

По информации портала "Спорт сегодня" спартаковцы рассматривают Гилавоги в качестве замены уехавшему в Китай Фернандо. Однако говорить о скором переходе Жозуа в московский клуб говорить преждевременно. "Вольфсбург" рассчитывает выручить от продажи центрального полузащитника не менее 15 миллионов.

Жозуа Гилавоги выступал у себя на родине за "Сент-Этьен". В 2014 году он перешел в "Атлетико", но был отдан в аренду сначала бывшему клубу, а потом "Вольфсбургу". В 2016 "Вольфсбург" выкупил футболиста. На счету Жозуа 7 матчей в составе сборной Франции.