Новости В мире

Все видео этой рубрики
25 августа 201916:20

Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

EPA

Ливан намерен направить в Совет Безопасности ООН жалобу на действия Израиля, чьи беспилотники минувшей ночью атаковали южный пригород Бейрута.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ, глава ливанского МИД Джебран Басиль дал соответствующие указания постоянному представителю страны в ООН. В Бейруте рассчитывают, что Совбез этой международной организации осудит нарушение суверенитета Ливана со стороны Израиля.

Атаку израильских беспилотников на южный пригород Бейрута уже осудил президент Ливана Мишель Аун. Он назвал это нападение "неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана и его территориальной целостности" и указал на нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей в 2006 году режим прекращения на границе с Израилем и предполагающей защиту Ливана от израильских вторжений.

Премьер-министр Ливана Саад Харири также обратил внимание на нарушение данной резолюции Совбеза ООН. Он подчеркнул, что вторжение двух израильских летательных аппаратов в воздушное пространство над Бейрутом является посягательством на ливанский суверенитет.

Харири пообещал, что правительство страны "примет все меры с тем, чтобы не допустить втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности", пишет ТАСС.

Силы ПВО ливанского движения "Хезболла" сбили в ночь на воскресенье, 25 августа, израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута. По другим данным, в рейде участвовало два беспилотника, один был уничтожен, второй — захвачен бойцами шиитского движения. После инцидента группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами.

Сейчас

16:36

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

15:27

Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

14:53

Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины

14:04

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

13:58

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

13:12

В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

10:45

В центральном регионе похолодает до заморозков

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

34 минуты назад
Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

2 часа назад
В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

3 часа назад
Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

21 минута назад
Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

1 час назад
Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

3 часа назад
Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

8 часов назад
Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

1 час назад
В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

4 часа назад
Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины

Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины

2 часа назад
Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

2 часа назад
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

2 часа назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

23.08.2019 15:25
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

3 минуты назад
Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

42 минуты назад
Температура в Москве превысила норму

Температура в Москве превысила норму

50 минут назад
Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

1 час назад
В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

1 час назад
Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

1 час назад
Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

1 час назад
Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

2 часа назад
В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

2 часа назад
Во Франции устроили парад краденых портретов президента

Во Франции устроили парад краденых портретов президента

2 часа назад
Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

3 часа назад
Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

3 часа назад
Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

3 часа назад
Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

4 часа назад
Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

4 часа назад
Гомофобы снова прервали матч чемпионата Франции

Гомофобы снова прервали матч чемпионата Франции

4 часа назад
Свадьбы в Якутске закончились массовым отравлением

Свадьбы в Якутске закончились массовым отравлением

4 часа назад
Потушен пожар возле чесального цеха во Владикавказе

Потушен пожар возле чесального цеха во Владикавказе

4 часа назад
"Нет логики": Кравчук рассказал о неправильном украинском гимне

"Нет логики": Кравчук рассказал о неправильном украинском гимне

5 часов назад
"ПСЖ" нашёл замену Неймару

"ПСЖ" нашёл замену Неймару

5 часов назад
Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

5 часов назад
Появилось видео частично обрушившегося автомобильного моста в Харькове

Появилось видео частично обрушившегося автомобильного моста в Харькове

6 часов назад
В центральном регионе похолодает до заморозков

В центральном регионе похолодает до заморозков

6 часов назад
Кит Харингтон станет "вечным"

Кит Харингтон станет "вечным"

6 часов назад
Появилось видео с места падения вертолета в Краснодарском крае

Появилось видео с места падения вертолета в Краснодарском крае

6 часов назад
Испанец Тельо отказал "Спартаку" и "Краснодару"

Испанец Тельо отказал "Спартаку" и "Краснодару"

6 часов назад
Мамонов попросил привезти в палату любимые проповеди

Мамонов попросил привезти в палату любимые проповеди

7 часов назад
Маркус Рэшфорд подвергся нападкам расистов

Маркус Рэшфорд подвергся нападкам расистов

7 часов назад
Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

7 часов назад
В Абхазии стартовали выборы президента

В Абхазии стартовали выборы президента

7 часов назад
Энтони Ярд побывал в больнице после боя с Сергеем Ковалевым

Энтони Ярд побывал в больнице после боя с Сергеем Ковалевым

8 часов назад
Однорукий боец победил в дебютном поединке Bellator

Однорукий боец победил в дебютном поединке Bellator

8 часов назад
Фестиваль российского искусства в Каннах наградил писателя Марека Хальтера

Фестиваль российского искусства в Каннах наградил писателя Марека Хальтера

8 часов назад
Даниил Медведев: я не фаворит US Open

Даниил Медведев: я не фаворит US Open

8 часов назад
Экипаж Ан-24, который совершил жесткую посадку в Бурятии, представили к наградам

Экипаж Ан-24, который совершил жесткую посадку в Бурятии, представили к наградам

9 часов назад
"Благодарность" за спасение: ситуация с корейскими шхунами в Приморье

"Благодарность" за спасение: ситуация с корейскими шхунами в Приморье

10 часов назад
В России создадут новый самолет на замену Ан-2

В России создадут новый самолет на замену Ан-2

13 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку