Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

Ливан намерен направить в Совет Безопасности ООН жалобу на действия Израиля, чьи беспилотники минувшей ночью атаковали южный пригород Бейрута.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанские СМИ, глава ливанского МИД Джебран Басиль дал соответствующие указания постоянному представителю страны в ООН. В Бейруте рассчитывают, что Совбез этой международной организации осудит нарушение суверенитета Ливана со стороны Израиля.

Атаку израильских беспилотников на южный пригород Бейрута уже осудил президент Ливана Мишель Аун. Он назвал это нападение "неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана и его территориальной целостности" и указал на нарушение резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, установившей в 2006 году режим прекращения на границе с Израилем и предполагающей защиту Ливана от израильских вторжений.

Премьер-министр Ливана Саад Харири также обратил внимание на нарушение данной резолюции Совбеза ООН. Он подчеркнул, что вторжение двух израильских летательных аппаратов в воздушное пространство над Бейрутом является посягательством на ливанский суверенитет.

Харири пообещал, что правительство страны "примет все меры с тем, чтобы не допустить втягивания Ливана во враждебные ему планы, угрожающие национальной безопасности", пишет ТАСС.

Силы ПВО ливанского движения "Хезболла" сбили в ночь на воскресенье, 25 августа, израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута. По другим данным, в рейде участвовало два беспилотника, один был уничтожен, второй — захвачен бойцами шиитского движения. После инцидента группа израильских истребителей совершила облет над ливанской столицей и южными городами.