В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

В воскресенье, 25 августа, на Волге в районе населенного пункта Березовка в Шигонском районе Самарской области, была проведена успешная спасательная операция.

Как сообщают местные СМИ, спасатели получили сигнал о том, что на сравнительно значительном удалении от берега опрокинулась парусная лодка.

На борту плавсредства, терпящего бедствие, находились четыре человека. Они были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не потребовалась.