Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

Создавать образ врага в лице России – значит, играть с ядерным огнем — с рисками, о которых в Европе успели забыть. Так австрийские журналисты трактуют готовность Польши разместить у себя американские ракеты средней дальности. Итог "ракетной дискуссии" подвел Владимир Путин, отдав поручение ответственным министерствам проанализировать уровень угрозы, вытекающей из американских испытаний, и подготовить меры для обеспечения безопасности страны, не втягивая ее в гонку вооружений.

О том, что Вашингтон целенаправленно разрушает основы контроля над вооружениями, в Москве понимали давно. И были готовы к такому развитию событий. В 2001-м США вышли из Договора по противоракетной обороне и под предлогом иранской угрозы поставили позиционные ракеты в Польше и Румынии, столкнувшись с бурной реакцией европейских газет: даже мельком взглянув на карту, любой понимал, куда это оружие может быть направлено.

К выходу из Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности готовились боле тщательно, чтобы сохранить репутацию и лояльность партнеров, и придумали повод -"русскую ракету", которая якобы нарушала условия документа. Но поспешный пуск в Тихом океане показал, кто и как манипулировал текстом соглашения. Теперь под угрозой последний договор между нашими странами в этой области — о сокращении стратегических наступательных вооружений — действие которого истекает в 2021 году. Что может противопоставить этому Россия?

Новость о готовящемся российском ответе на первое испытание США запрещенной договором о РСМД ракеты вызвала в американских СМИ едва ли не больший резонанс, чем сам тестовый запуск.

Испытательный пуск ракеты "Томагавк" с наземной установки на дальность, превышающую 500 километров, Вашингтон провел всего через две недели после того, как под надуманным предлогом вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Пентагон распространил кадры замедленной съемки, очевидно, чтобы показать всему миру, что США действительно больше не связывают себя никакими ограничениями.

Для России это означает появление новых угроз, причем потенциально прямо у своих границ. Сложившуюся ситуацию Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности.

"18 августа в Соединенных Штатах произведен испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров. Такое вооружение относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года. Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора. Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением Договора о ракетах средней и малой дальности. Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали. И, конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?", — заявил глава российского государства.

Сейчас в Румынии развернуты 24 пусковые установки МК-41. Такое же количество планируется в Польше. То есть у западных границ России при наихудшем сценарии, говорят эксперты, вместо противоракет в этих установках могут появиться без малого полсотни американских крылатых ракет, причем в ядерном оснащении. Расположенными на территориях Румынии и Польши военными объектами управляет исключительно Пентагон, в котором уже сообщили, что американская сторона занимается и созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, чей радиус действия также запрещался ДРСМД. А в Белом доме выпустили меморандум, где заявили о намерении использовать еще и ядерные системы в космосе.

"Мы видим в таком развитии событий риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватой новым опасным витком гонки вооружений. Мы заинтересованы в том, чтобы обсуждать вопрос стратегической стабильности с участием европейских стран", — сказал глава российского МИД Сергей Лавров.

"Томагавк" стоит на вооружении у США уже 36 лет. За это время появились многочисленные модификации, значительно улучшившие характеристики этой крылатой ракеты. "Томагавк"- на языке индейцев "боевой топор" — Америка охотно пускала в ход на каждой войне, начиная с "Бури в пустыне" в Ираке в 1991 году. Ими взрывали Югославию — выпустили более двухсот ракет. То же оружие Штаты применяли в Афганистане, Йемене, Ливии. Год назад список стран-целей для США пополнила Сирия — ударили 66-ю "Томагавками" по пригородам Дамаска и Хомса. Каждый раз ракеты запускали с кораблей, подлодок либо самолетов. С земли как раз запрещал ДРСМД.

"Обращает на себя внимание, что испытания ракеты с запрещенными по этому договору характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации указанного договора. И очевидно, что это не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий. Это лишь подтверждает обоснованность проявленных нами ранее озабоченностей. Мы и ранее располагали сведениями, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия. Неоднократно указывали на это нашим партнерам. Но вместе того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора. Как всем теперь очевидно, ее единственной целью являлись прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение договора и изначальное намерение выйти из него. Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов: избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", — отметил Владимир Путин.

Вероятно, Вашингтон, обеспокоенный утратой военного доминирования в Азии, готовится нашпиговать запрещенными ДРСМД американскими ракетами Японию и Южную Корею. А это уже — прямая угроза для российского Дальнего Востока и для Китая.

В связи с испытанием США запрещенной Россия и Китай созвали экстренное заседание Совета безопасности ООН. Развал РСМД и переход США к реальным испытаниям нового оружия — глобальная угроза.

"Действия Соединенных Штатов и их союзников направлены на расширение своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ослаблении позиции России и Китая в Юго-Восточной Азии. Военно-политическая обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной. Для нейтрализации возникающих угроз мобилизуем комплекс мер", — заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Эта работа уже идет полным ходом. Официальная позиция: Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений, которую пытаются реанимировать в Вашингтоне. Вместе с тем у России есть все для обеспечения собственной безопасности и суверенитета. В ответ на угрозы российская армия активно модернизируется и переоснащается на принципиально новые виды вооружений.

Западный и Восточный военные округа в этом году получат три тысячи единиц техники. В арсенале — прорывные разработки. Новейший гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал". Скорость ракеты — более 10 тысяч километров в час, а потому она неуязвима для противника.

Непревзойденная по характеристикам стратегическая ракета Х-101, точность несколько метров при дальности — 5,5 тысячи километров. А также крылатые ракеты "Калибр" — они с лучшей стороны показали себя в Сирии в борьбе с боевиками. Теперь, когда ДРСМД не действует, все это оружие может стать еще эффективнее.

"Ракета "Калибр" создавалась для флотских систем. У нас есть еще ракета дальнего действия семейства Х-101 авиационного базирования. Ее вполне можно, как выражаются на военном жаргоне, "осухопутить", то есть сделать для нее наземную пусковую установку. Есть возможности модернизации, которые позволят существенно увеличить дальность и точность этих ракет.

Эти ракеты поступают на вооружение и оснащение ракетных войск стратегического назначения, гиперзвукового планирующего боевого блока "Авангард". Что это означает? Это означает, что мы обнулили все возможности любой системы ПРО США", — подчеркнул военный эксперт Виктор Мураховский.

Сейчас военные эксперты наблюдают за тем, какие следующие шаги предпримет Вашингтон.

В Кремле неоднократно подчеркивали: Россия будет размещать свои ударные комплексы в различных регионах мира только в ответ на появление там американских ракет.

"Мы никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. Напомню, что Россия по расходам на оборону занимает достаточно скромное седьмое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Китайской Народной Республики, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем. Вместе с тем, имея в виду вновь складывающиеся обстоятельства, поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой упомянутыми действиями Соединенных Штатов для нашей страны, и принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности", — отметил Владимир Путин.

Сейчас между Россией и США остался всего один договор в области стратегических вооружений — СНВ-3. И он истекает в 2021 году. Предложения Москвы — на столе, но внятного ответа от Вашингтона, хотят ли там его продлевать, до сих пор нет. При этом времени на переговоры почти не осталось.