Договору о ненападении между СССР и Германией – 80 лет

О том, что человечество так и не научилось сплачиваться перед серьезными угрозами, напомнила дата — 80 лет Договора о ненападении между СССР и Германией. К августу 1939-го стало очевидно, что попытки Москвы объединить мир против фашизма провалились. Каждый решал свои тактические задачи, надеясь, что его война не затронет.

Вот он, Пакт о ненападении. Оригинал. Роскошная белая бумага с тиснением. И секретный протокол, написанный будто на листке, вырванном из школьной тетради. Ради нее бились немецкие дипломаты, уговаривая Кремль о встрече. И как только получили согласие, Риббентроп прилетел. Тут же. Нацисты спешили. В апреле Гитлер утвердил план "Вайс". Нападение на Польшу должно начаться не позже 1 сентября.

"Представьте себе, у вас есть вся информация, и немцы этого не скрывают, что через неделю начнется война Германии с Польшей. Германская лавина потечет на Восток. И где она остановится? Варшава? Минск? Москва? Может быть, Урал?" – сказал Вячеслав Никонов, внук Вячеслава Молотова, доктор исторических наук, депутат Госдумы.

Поляки отреагировали карикатурой, ведь контакты с Москвой западные страны свели к издевательскому минимуму. Западная дипломатия боролась же не с фашизмом, а, как казалось, с коммунизмом. И именно нацистская Германия стояла в авангарде борьбы, за что ее всячески поощряли.

"Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма, поэтому необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние трудности. Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России", — писал Невилл Чемберлен 12 сентября 1938 года.

"Для России". Австрия, Чехословакия в этой картине мира вообще не имели собственных интересов. Это называлось политикой умиротворения. Гитлера умиротворяли, отдавая ему Мемель, Австрию, деньги. Германия выплатила около 11 миллиардов марок репараций, а получила от США и Великобритании на восстановление экономики и приобретение технологий почти 30 миллиардов. Долларов. Но истинный триумф умиротворения — это, конечно, "мюнхенский сговор".

"Лига наций полностью потеряла свое значение. На глазах у всего мира западные демократии, кичившиеся своими принципами, подписали расчленение суверенного государства, даже не пригласив президента Бенеша. Единственный, у кого оставались чистые руки, был Советский Союз", — отметила Наталия Нарочницкая, доктор исторических наук, президент Фонда исторической перспективы.

Именно союзники Чехословакии Англия и Франция велели ей отдать Германии свои территории со всей промышленностью. Именно в Судетах работали заводы "Шкода". Именно эти танки через год придут в Польшу, а потом во Францию. А пока цивилизованная Европа ликует.

Чемберлен провозглашает мир на века, в театрах прерывают спектакли, чтобы отпраздновать расчленение европейского государства. Чеканят медаль: Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье — в едином строю. Поляки привычно шутят.

"Мюнхенский договор касался только Германии. А здесь был ультиматум Польши. Польские войска пересекли мост 2 октября 1938 года. Они пришли сюда потому, что на этой территории жило много поляков. Важным фактором явилось, что здесь была промышленность, литейные заводы", – рассказал Мартин Крул, историк музея в чешском Тешине.

Польша юридически не участник "мюнхенского сговора". Просто у нее были свои интересы в Чехословакии, и так совпало. Чехи называют эту реку Одре. Самая граница Тешинской области. И на этом мосту встретились польские и немецкие войска. Встретились, торжественно обменялись грамотами и поцелуями. По брусчатке прошли танки, польские мигранты второго поколения вывешивали из окон бело-красные флаги.

После Мюнхена Москва предлагает — нет, настаивает на полноценном договоре коллективной безопасности: "Новая Антанта" — Россия, Англия, Франция. На переговоры западные партнеры присылают представителей уровня не выше начальника отдела без права подписывать документы.

"Ярким маркером нежелательности какого-либо соглашения было то, что английская и французская делегации прибыли в Москву не самолетом, что было очень быстро, не поездом, что не представляло каких-либо проблем, — они плыли гражданским судном, которое было очень тихоходным. Трудно было найти какой-либо способ прибыть в Москву более медленно", — вспоминает директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.

Полное ощущение, что Лондон и Париж уверены, что все идет как они планировали. То есть умиротворенный ими Гитлер идет на Восток. Только сам он считает иначе. "Враги не учли моей решимости. Наши враги подобны маленьким червячкам. Я видел их в Мюнхене", — говорил Гитлер.

Еще свежи воспоминания, как он приезжал в Варшаву скорбеть о кончине Пилсудского. Еще недавно Гимлер охотился в гостеприимных польских лесах — и вдруг отношения Берлина и Варшавы стремительно портятся. После Чехословакии — территориальные претензии к Польше. В дипломатической переписке послы разных стран полунамеками рассуждают о "Мюнхене-2". Умиротворяющий раздел, если Польша не станет сопротивляться. Но Москве не нужна была война Польши с Германией. Польша нужна была как буфер.

"Советский Союз, я думаю, и Сталин реально готовы были выполнять свои обязательства в отношении Польши, если агрессия Германии против Польши начнется. Но поляки колебались. Они были настроены антисоветски, и им было чего бояться. Поляки не забыли 1920 год, поход на Варшаву, и, конечно, понимали, что угроза постоянная. Может быть, преувеличенная. Но это тоже надо иметь в виду", — сказал Сергей Мироненко, научный руководитель Государственного архива РФ.

Недоверие — взаимное. В 20-х годах Польша оккупировала западные части Украины и Белоруссии. Ополячивание проводилось жестко.

"Это судебный процесс. 133 человека. Они содержались, пока не было лагеря в Березе-Картузской, в тюрьмах Внутренней Польши", — отметил Анатолий Великий, ведущий научный сотрудник Национального архива Белоруссии.

Декрет о создании концентрационного лагеря. Сажали туда тех, в чьих поступках усматривали угрозу безопасности и спокойствию. А кого сажать, решали "административные органы", даже не польские судьи. Просто польские начальники.

"Условия были ужасные, и все было направлено в первую очередь на то, чтобы сломить людей морально. И физические страдания не были исключением. И самым страшным испытанием было то, что люди никогда не знали срока своего освобождения", — рассказала Галина Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея.

Самым "вегетарианским" методом воспитания было разделить неблагонадежных на две группы. Одной приказывали выкапывать яму, второй — ее же закапывать. Легко представить, что бы было, приди сюда Красная Армия.

Польша отказалась от военной помощи СССР даже перед угрозой немецкого вторжения. Не только русских боялись, но и в союзников верили. Но Англия и Франция Варшаве помогли едва ли больше, чем Чехословакии. Польша сопротивлялась отчаянно, героически, одиноко и обреченно. Войска Красной Армии пересекли границу, когда польское государство фактически перестало существовать. 22 сентября 1939 года генерал Гудариан и комбриг Кривошеин — на импровизированной трибуне в центре Бреста.

"Безусловно, у комбрига Кривошеина, стоявшего на той трибуне, наверное, были свои мысли и о сложившейся ситуации, и о возможности действия его армии. Но итог такой: в этом стоянии или противостоянии победителем оказался комбриг Кривошеин", — сказала Лариса Бибик, заместитель директора по научной работе мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Семен Моисеевич Кривошеин брал Берлин, получил Звезду Героя. Как сложилась судьба польского солдата, целовавшегося с немецким на чешском мосту, неизвестно.