Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

Делегация из Ирана, возглавляемая главой внешнеполитического ведомства Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибыла в Биарриц (Франция) на саммит "Большой семерки".

Перед этим Зариф в Париже встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном и своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Иранский дипломат подтвердил готовность к консультациям с другими участниками Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] по иранской ядерной программе, а его страна намеревается продолжать сотрудничество с Францией.

А вот с американской делегацией и президентом США Зариф проводить переговоры не будет, сообщает ТАСС.