Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев утверждает, что члены этой организации не имеют отношения к обстрелу должника и его девятилетней дочери в подмосковном Красногорске.

Мехтиев рассказал, что, как только в СМИ появилась информация об инциденте, руководство НАПКА начало свое расследование, быстро опросив представителей крупнейших коллекторских агентств. Две трети напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. "На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА", — заявил глава организации в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Он призвал СМИ не только сообщать о подобных нападениях, но называть конкретные имена и организации, которые представляют подобные коллекторы. "Если это банк, назовите, пожалуйста, банк, чтобы он завтра задумался, кому он продает долги какие практики он поощряет", — предложил Мехтиев.

Нападение произошло в минувшую пятницу, 23 августа. Двое мужчин встретили отца с дочерью у подъезда и представились сотрудниками банка, которому отец был должен определенную сумму. Сначала они угрожали должнику, а потом обстреляли его и ребенка из пневматического пистолета. Мужчина и девочка обратились к медикам с травмами ног различной степени тяжести. По этому факту проводит проверку полиция.