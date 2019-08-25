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25 августа 201916:49

Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова. Американец признался, что рассчитывает одержать победу над бойцом из России.

"Я способен заставить корчиться от боли каждого соперника и обещаю, Нурмагомедов будет истекать кровью, — заявил Порье, слова которого приводит Чемпионат.Com со ссылкой на MMA Fighting. – Нурмагомедов не выглядит пугающе, но из всех соперников, которые мне выпадали, никто не сравнится с ним в давлении в партере и умении проводить тейкдаун. Это факт".

"Я уже представлял свое чемпионство. Точно знаю, что побью Хабиба. Причиню ему боль, остановлю его и уберу с дороги. Почему 27 человек не смогли этого сделать, а я смогу? Совокупность всех компонентов, тактика, движение, джиу-джитсу, борьба, кикбоксинг, понимание ММА и непрерывное стремление быть первым. Я покажу миру, насколько я хорош".

Напомним, что бой между Порье и Нурмагомедовым состоится седьмого сентября в Абу-Даби.

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