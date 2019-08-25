Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

Молодежная сборная России по хоккею стала победителем домашнего этапа турнира четырех наций для игроков не старше 20 лет, в котором помимо России также принимают участие команды Швеции, Чехии и Финляндии. Российские хоккеисты выиграли два матча из трех.

В стартовом матче подопечные Валерия Брагина обыграли сверстников из Чехии – 4:1, после чего одержали минимальную победу над командой Швеции. Этих побед хватило для досрочной победы на домашнем этапе. В заключительном и ничего не решающем с турнирной точки зрения матче россияне уступили финнам (2:4).

Лучшим нападающим турнира был признан россиянин Григорий Денисенко.