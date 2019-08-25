Переворот в энергетике: плавучая АЭС отправилась в путешествие

Событие, которое называют переворотом в отечественной и мировой атомной энергетике. В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире энергоблока плавучей АЭС к месту работы на Чукотку. Позади для "Академика Ломоносова" — все испытания, подтвердившие его надежность и экологическую безопасность. Впереди — 4700 километров пути до самого северного российского города Певек. Новый класс энергоисточников на базе российского атомного судостроения выглядит очень привлекательно и для других стран — в "Росатом" уже поступают предложения о совместных проектах.

Долгожданный старт из Мурманска к месту приписки. В порту по старой морской традиции звучит "Прощание славянки". Через Кольский залив — в Баренцево море и дальше по Северному морскому пути. Всего пять тысяч километров . Путешествие, которое у "Академика Ломоносова" займет почти месяц, прежде чем он доберется до берегов Чукотки.

Провожают в дальний путь артисты с Чукотки. Дома, в краю вечной мерзлоты, АЭС нужна как воздух. В регионе — дефицит электроэнергии. "Академик Ломоносов" способен обеспечить светом и теплом город с населением в 200 тысяч человек. Судну не страшны шторма, землетрясения. А срок службы до планового ремонта — почти сорок лет.

Первую и единственную в мире плавучую АЭС строили почти 10 лет. На борту — два ядерных реактора.

"В процессе строительства и создания этой станции ее посетили многие представители МАГАТЭ — Всемирного агентства по атомной энергетике. Ни разу никаких замечаний, озабоченности по поводу экологической безопасности не было", — отметил Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Когда находишься на палубе ледокола, создается впечатление, что плавучий энергоблок совсем рядом. Но это ощущение обманчиво — до "Академика Ломоносова" не меньше 700 метров.

Легкий ветер, слабые волны и низкие тучи, сквозь которые то и дело пробивалось солнце, — так Баренцево море встретило караван, идущий на Чукотку. Путешествует "Академик Ломоносов" в обществе ледокола "Диксон" и двух судов обеспечения. Сопровождающие, будто в ярко-оранжевой униформе, хорошо заметны на горизонте. Скорость не превышает шести узлов. При благоприятной погоде за сутки планируют проходить больше 150 морских миль.

Перед отплытием на борту ледокола "50 лет Победы" представители "Росатома" подписывают соглашение с балтийским заводом о строительстве двух новых ледоколов. Новые ледоколы должны быть заложены в Петербурге в ближайшие месяцы. Еще три корабля подобного класса уже строятся: "Арктику", "Урал" и "Сибирь" спустят на воду до 2023 года.

Проект плавучей АЭС — тоже часть концепции развития Северного морского пути. Первенец "Росатома" по плану электричеством обеспечить должен не только Чукотку. После того как в регионе появятся новые стационарные энергообъекты, "Академик Ломоносов" снимется с якоря и своим ходом отправится на новое место работы.