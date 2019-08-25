Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

Президент США Дональд Трамп анонсировал в воскресенье подписание в сентябре 2019 года торгового договора с Японией. Трамп подчеркнул, что совместная работа заняла длительное время.

"Мы принципиально договорились. Это миллиарды и миллиарды долларов…", — прокомментировал Трамп.

Как дополнил Трампа премьер-министр Японии Синдзо Абэ, речь в соглашениях идет о сельском хозяйстве (мясе, пшенице, спирте, вине и др.), промышленности и цифровой экономике, пишет РИА Новости.

По мнению торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, договор позволит открыть рынок для товаров на более чем 7 миллиардов долларов.

"Это приведет к существенному снижению пошлинных и не пошлинных барьеров на границе", — пояснил Лайтхайзер.

Как отметил Лайтхайзер, пошлины на ввоз в США японских автомобилей сохранятся.