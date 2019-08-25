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25 августа 201917:44

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл рассказал зачем верующие подставляют после удара другую щеку.

Он раскритиковал трактовку пацифистами слов Христа из Нагорной проповеди: "Сказано: "око за око и зуб за зуб". А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую". Патриарх считает, что выводы пацифистов о полном непротивлении злу неверные. И отсылает верующих к Первому посланию апостола Павла к коринфянам, где рекомендуется благословлять злословящего и терпеть гонящего. Однако соглашаться со злом не рекомендуется, рекомендуется отвечать на него добром. И именно в этой позиции состоит великое противление злу, отметил глава РПЦ.

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