Макрон попытался стать де Голлем

"Генералом де Голлем не стать за один день", пишет французская пресса, но нынешний президент Пятой республики Эммануэль Макрон попытался. На встрече с Владимиром Путиным в Брегансоне Макрон стремился "возродить миссию Франции как посредника между державами и фактор мировой стабильности", в точности как это делали президенты де Голль и Миттеран.

Россию Макрон назвал "глубоко европейской страной" и на встрече, и позднее в своем Facebook, причем на русском языке. И в отличие от своего предшественника Олланда он приедет на Парад Победы в Москве. К сердечности и доверительному общению располагала и сама атмосфера средиземноморского юга, летней резиденции, фактически дачи Макрона. В итоге разговор на садовых стульях Брегансона оказался содержательнее, чем на мягких диванах Версаля.

В сфере культурного сотрудничества особую значимость приобретает тема останков наполеоновского генерала Гюдена, обнаруженных в Смоленске. Французские СМИ расценили это как "важнейшую историческую находку". Макрон к приезду Путина подготовился: цитировал русских классиков, а на ужин подавали черный крымский сорбет.

Российских вертолетов на местных пляжах еще не видели. Все хватаются за телефоны. Выстроен почетный караул. Брижит Макрон появляется с лангеткой на руке — из-за небольшой травмы — и направляется к прессе, изнывающей от жары. Жара и правда за тридцать.

"Вы придаете особое значение отношениям с Москвой?" – спрашивают президента Франции. "Я сейчас отвечу на все ваши вопросы", — говорит Макрон. И ответил. На пресс-конференции.

"Я знаю, что Россия — европейская страна до глубины души. И мы верим в эту Европу, которая идет от Лиссабона до Владивостока. Мы должны заново перестроить, пересмотреть архитектуру доверия между Россией и Евросоюзом. Я верю, поскольку Россия является европейской страной, что она имеет свое полноправное место в европейской семье", — заявил глава Пятой Республики.

Разговор — незадолго до встречи "семерки". Формата "восьмерки" нет уже пять лет. Но без России не обсудить ни одну из тем: выход США из ДРСМД, Сирия, Ливия, Иран, климат, наконец, Украина. С подачи Макрона речь заходит о возможной встрече в "нормандском формате".

"Любая встреча, в том числе, и в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше. Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", — отметил Владимир Путин.

Спросили Путина и о недавних акциях протеста в России.

"Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан, не имеют право нарушать действующие законы и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновений с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом", — подчеркнул российский президент.

События такого рода происходят не только в России.

"Я в гостях, и мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми "желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2, 5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе. Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице", — отметил Путин.

"Да, во Франции граждане получили ранения, полицейские получили ранения, и это меня очень беспокоит. Необходимо, чтобы граждане могли участвовать в мирных демонстрациях", — сказал Макрон.

"Мы именно так и делаем, и дважды, и в июле, и в августе этого года, были проведены массовые мероприятия, митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями, прошли мирно и безо всяких эксцессов", — подчеркнул Путин.

Каждая деталь — внутренний дворик, в котором устроили пресс-конференцию, садовые стулья, на которых сидят лидеры, — все должно подчеркивать домашнюю атмосферу в противовес помпезности Елисейского дворца и Версаля.

Форт Брегансон был основан еще во втором веке до нашей эры. Его история неотделима от истории всей Франции. В 17-м столетии кардинал Ришелье значительно укрепил сооружение, еще два века спустя Наполеон Бонапарт разместил здесь мощную артиллерию. А в ХХ веке по распоряжению генерала де Голля форт приобрел статус официальной летней резиденции президентов.

Макрон форт полюбил — для него важно ассоциироваться с легендарным основателем Пятой Республики. Хотя у самого де Голля воспоминания о форте были не лучшие — там он провел всего одну ночь, кровать оказалась слишком коротка для генерала, чей рост был без малого два метра. К тому же всю ночь его мучили комары.

Дорога, по которой мы идем, находится на дамбе. Дамба — искусственная. Раньше форт был отделен от суши небольшой полоской воды, но когда он получил статус официальной резиденции президентов, то дамба как раз и была построена по распоряжению генерала де Голля.

Рядом с фортом дежурит береговой патрульный корабль. Сам форт Брегансон находится на скале, высота которой примерно 35 метров. Старинные стены, военная крепость — настоящая история Франции.

У каждого президента с этой резиденцией связано что-то свое. При Жорже Помпиду, поклоннике современного искусства, там появилась мебель эпохи 70-х. Валери Жискар Д'Эстену новшества пришлись не по нраву — вернули классику. Франсуа Миттеран, хоть и не слишком любил Брегансон, принимал там канцлера ФРГ Гельмута Колля. На том самом сервизе позднее будут подавать завтрак Николя Саркози. Часто гостил здесь его предшественник Жак Ширак. Франсуа Олланд решил, что форт слишком дорого обходится государству, и открыл его для туристов. При Макроне в резиденции построили новый бассейн за 34 тысячи евро.

В Брегансоне глава государства может и отдыхать и работать — кабинет соединен прямой линией связи с Елисейским дворцом. В прошлом году президентская чета устроила экскурсию для Терезы Мей и ее мужа. Теперь — переговоры с Владимиром Путиным.

"Мы сегодня встречаемся в символичном месте на берегу Средиземноморья, которое всегда имело большое значение в наших двухсторонних отношениях. И многие российские артисты, писатели, музыканты из России жили в этом регионе: Набоков, Тургенев, Стравинский, многие другие деятели культуры", — подчеркнул Макрон.

В этом доме в Ницце останавливался Гоголь. Недалеко — улица Чехова. Гостиница в центре Ниццы. В 19 веке она называлась "русский пансион". В разные годы здесь останавливались Тютчев, Салтыков-Щедрин, Чехов. Тут для гостей накрывали завтрак, причем готовили все блюда русские повара.

Часть общей истории — война 1812 года и судьба наполеоновского генерала Гюдена, который погиб под Смоленском. Знаменитое парижское кладбище Пер-Лашез. Именно сюда по приказу Наполеона было доставлено сердце Гюдена. Оно захоронено в склепе. А местонахождение самой могилы долгое время считалось неизвестным.

Чтобы найти место захоронения, нужно было изучить архивные документы, внимательно прочесть воспоминания современников. }Ориентировались даже на косвенные признаки: например, один из наполеоновских военачальников писал, что вокруг могилы генерала Гюдена установили пушечные стволы, своеобразный мавзолей. И действительно, когда совместная русско-французская археологическая экспедиция начала раскопки, нашли шесть характерных ям.

В Смоленске, в центральном городском саду, буквально на месте бывшей танцплощадки, свершилась историческая сенсация — были найдены останки любимца Наполеона генерала Гюдена.

Письмо французского императора к безутешной вдове хранит праправнук Гюдена. Соболезнования, дата, подпись: "Москва". Хотя есть мнение, что Наполеон писал уже из Парижа, скрывал, стыдился поражения.

Праправнук генерала Гюдена с русскими живет душа в душу — подрастают две дочери. Кстати, любят бывать в Москве.

"Благодаря России французы выстояли под Верденом в ходе Первой мировой. Но все это забывается, игнорируется, поэтому надо отдать должное совместным историческим проектам", — считает правнук генерала Гюдена Альберик Дорлеон.

Русские и французы сошлись в траншее под Вязьмой. С ножами, скребками и кисточками — по сантиметру снимают слой земли и завесу тайн истории. Смешались в кучу кони, люди, французские монеты и православный крестик.

"Это была большая ошибка Наполеона вести войну. Этим проектом я хочу объяснить, что мы не хотим вести войн с Россией. Санкции Евросоюза против России абсолютно ни к чему не привели, как обычно. Я подумал так: я должен найти лучший мост, чтобы коснуться обоих народов, двух глав государств. И этот мост – история", — сказал Пьер Малиновский, президент Фонда русско-французских исторических инициатив.

Во Франции нашли и с почестями захоронили останки солдата Русского экспедиционного корпуса. В Смоленске — могилу генерала Гюдена. Праправнук генерала Гюдена вылетает в Москву на генетическую экспертизу. А еще хочет съездить к местам сражений на раскопки. Почувствовать, как история семьи вплетается в общую историю России и Франции.

В истории двух государств было многое: кровопролитные сражения, различные эпохи противостояния. Например, Крымская война, о которой в Париже напоминает Севастопольский бульвар. Но были и периоды исторического сближения, как, например, при Александре Третьем, имя которого носит один из красивейших мостов через Сену.

Сейчас можно говорить не о сближении, но о диалоге. На Лазурном берегу за переговорами следили с особым чувством.

Небольшой городок на юге Франции. Население — всего 7 тысяч жителей. Формально именно на его территории находится форт Брегансон. И именно здесь впервые Эммануэль Макрон сообщил, что ждет в гости Владимира Путина. Так живописный уголок стал центром мировой политики.

Тем, кто сюда приезжают, предлагают совершить виртуальную экскурсию по резиденции. Переговоры двух лидеров, как надеются местные жители, привлекут в регион новых туристов.

Теперь во Францию съехались уже другие гости — участники "семерки". Но беседа Макрона с Путиным придает принимающей стороне совсем иной политический вес.