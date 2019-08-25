Харьковский мост не выдержал перегруза

Обрушение автомобильного моста над железнодорожными путями в Харькове спровоцировала перегруженная фура, сообщила пресс-служба Укравтодора в своем Facebook.

По предварительным данным, разрушение части путепровода произошло, когда существенно перегруженная фура проезжала по мосту. Из-за этого сооружение получило "динамический удар", произошло смещение плиты и разрушение конструкции.

Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова) случилось в воскресенье, 25 августа. Сейчас движение на этом участке закрыто, организован объезд. Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно.

На месте работают дорожники, мостовики, представители полиции. Эксперты анализируют записи камер видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления причины ЧП.

Мост был построен в 1977 году, в мае 2018 года была проведена экспертиза, которая установила, что транспортное сооружение является работоспособным и к категории аварийных не относится. Теперь же нужно принять решение обновить поврежденный участок или полностью реконструировать мост.