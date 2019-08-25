Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

Две недели остается до выборов в Мосгордуму. Самое время для того, чтобы кандидатам активизировать работу с избирателями. Конкурс высокий — около пяти человек на место. Программы — понятные для каждого: дворы, здравоохранение, экология.

Со скоростью восемь тысяч штук в час в подмосковной типографии почти закончили печатать миллионы избирательных бюллетеней для столицы и области. Выдача представителям окружных комиссий готовых бланков — строго под роспись, погрузка — под надзором полицейских.

"Это пока просто бумажка. Когда будут печать участковой комиссии и роспись двух членов участковой комиссии, вот тогда это уже становится бюллетенем для голосования", — сказал Владимир Попов, секретарь Московской городской избирательной комиссии.

Предвыборная программа Георгия Федорова из "Справедливой России" рождается не в кабинете, а в подвале среди луж, грязи и проржавевших труб. На то, что кандидат в депутаты Мосгордумы сможет помочь, рассчитывают сотни людей. Только так, лично обойдя каждый дом округа, и можно написать по-настоящему народную программу действий и знать все трещинки в стенах квартир избирателей.

А еще нужно обойти поликлиники и больницы. Самовыдвиженец Надежда Перфилова скрупулезно записывает каждую жалобу врачей.

Карты активных предвыборных действий — для завоевания доверие граждан, требуются тактика и стратегия. Кандидат от ЛДПР Антон Медведев собирается добиваться снижения коммунальных тарифов.

В каждом районе Москвы — встречи кандидатов — с соратниками, волонтерами, избирателями. Свою программу кандидат Алексей Шапошников писал вместе с соседями по району.

"Это вопросы, связанные с благоустройством дворовых территорий и общественных пространств, с реализацией программы "Мой район", с установкой дополнительных остановок общественного транспорта", — рассказал Шапошников.

Как главный детский невролог столицы Татьяна Батышева лечит, а как народный избранник — разрабатывает программы ремонта дворовых площадок.

"У меня есть программа "Москва — детям". И еще мы говорим о том, что чужих детей не бывает, конечно, сердце болит за всех детей города Москва", — отметила Батышева.

В Мосизбиркоме тоже готовятся к агитации — нужно, чтобы максимальное число москвичей узнало о выборах и кандидатах — с разными взглядами, программами и способами достижения целей.

"Что касается политического спектра, который представляют эти кандидаты, то он самый обширный, и, конечно же, избиратели в любом избирательном округе из всех сорока пяти округов смогут найти за кого проголосовать", — подчеркнул Дмитрий Реут, член Московской избирательной комиссии.

Штабы кандидатов москвичам искать необязательно — передать свои пожелания, замечания и требования можно едва ли не в каждом городском парке.

"За последние годы нам очень многое удалось сделать. Кампания сейчас идет гораздо чище, спокойнее и качественнее, чем в предыдущие годы", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выбрать того, кто будет решать их самые наболевшие проблемы, москвичи смогут уже 8 сентября.

За право приходить на работу в комплекс исторических зданий на Страстном бульваре, участвовать тут в совещаниях, заседаниях, разработке законов, принятии решений борется 231 кандидат. А мандатов всего 45. То есть конкуренция — примерно пять человек на место. И явных, однозначных лидеров за две недели до выборов нет до сих пор.