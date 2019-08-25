Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

Немецкие следователи полагают, что убийство гражданина Грузии, в котором подозревают россиянина, могло носить заказной характер, сообщает Spiegel.

49-летний гражданин России был задержан в Берлине в пятницу, 23 августа. Он подозревается в убийстве 40-летнего гражданина Грузии. Преступление было совершено в берлинском районе Моабит. Грузинскому гражданину выстрелил в голову проезжавший мимо велосипедист. От полученного ранения мужчина скончался.

Убитый Зелимхан К. последние несколько лет проживал в Берлине с супругой и двумя детьми. Ранее он входил в состав антитеррористического подразделения МВД Грузии и участвовал в спецоперации в ущелье Лопота в августе 2012 года, выступал в качестве переговорщика от МВД с исламистами, проникшими из Дагестана. Позднее в Тбилиси на него было совершено покушение, после чего он бежал на Украину, а затем перебрался в Германию.

В его убийстве сейчас подозревается уроженец Чечни. Уже найдены и оружие, и велосипед, на котором, как предполагается, россиянин пытался скрыться с места преступления. По данным издания, самой вероятной версией следователи считают заказное убийство. Однако и не исключают след "российских спецслужб". Сын жертвы даже сообщал, что покушений было несколько: он был ранен и подвергался воздействию ядов.