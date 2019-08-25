Сальвини пугает Европу

Мигранты и правительственный кризис — объединяющие Испанию и Италию проблемы обострились и даже столкнули соседей по Средиземноморью. Мадрид дал месяц на формирование правящей коалиции. А Рим погряз в вотумах недоверия, которые заставили премьера Конте уйти. И чтобы хоть как-то отвлечься от политики, обе страны принялись делить дрейфующих в море мигрантов.

Фанатичны и методичны — как проводить август в Италии передается из поколения в поколение. На море — с 9 и до захода солнца.После обеда — пока в воду нельзя — положено "переваривать" — кроссворды и буррако — национальная карточная игра. Загар — до неприличия. Но август 2019-го страна запомнит надолго: кроме заката пришлось наслаждаться прямыми трансляциями из парламента об отставке правительства и с Лампедузы, на горизонте которой два дней маячил гуманитарный корабль, — его не пускали в порт, пока с борта от безысходности не начали выбрасываться мигранты.

"У нас тут в миграции все — специалисты. И атмосфера, как на футболе: с одной трибуны свистят, со второй — оскорбляют. Мне шлют письма, где предлагают то иди куда подальше, то открыть для беженцев свои гостиницы", — сказал мэр Лампедузы Тото Мартелло.

У нового мэра Лампедузы Тото Мартелло не только свои именные гостиницы — огромный авторитет на острове, но за мигрантов он точно не ответе — центр для беженцев курирует и финансирует МВД. Вместимость центра — 96 человек. Сегодня на острове – 115. 80 вывезли ранее на пароме. Перебор случился как раз, когда разгрузили судно. Мигранты в одинаковых шортах и тапочках спокойно выходят в город, смешиваясь с загорелыми туристами.

Море приносит дары — как минимум 10% к рейтингу заработал Маттео Сальвини, когда закрыл эти ворота в Европу До Африки — всего 100 километров — столько лет Лампедуза была обречена быть гостеприимной.

В день, когда рухнуло правительство, сюда символически пустили испанский корабль. В море маячит французский "Викинг" — 350 человек на борту. МВД пока держится. Но что решает?

Битву за "Викинг" уходящий министр Сальвини выиграл — мигрантов выгрузят на Мальте и разбросают по шести странам. Но мигранты — это народный рейтинг, а в парламенте и политике все решают закулисные игры.

Недавно казалось очевидным, что в случае досрочных выборов Сальвини станет премьером: у Лиги – 40%. А сегодня про выборы уже никто и не говорит, потому что, поссорившись с Лигой, движение "Пять звезд" начало торговаться с левыми — Демократической партий — звать их в новое правительство — партии настолько разные, что невозможно представить, как они будут голосовать за бюджет, увеличение налогов. Единственное, что из объединяет, — попытка не пустить Лигу и Маттео Сальвини к власти.

То, как в Сенате со страной и коллегами прощался, уходя в отставку, премьер Конте, уже разобрали по косточкам. Это выступление нужно не только слушать — смотреть. Год Лига и "Пять звезд" делали вид, что в кабинете все гладко, а оказалось, этот брак по расчету трещал по швам. 50 минут премьер-министр критиковал Лигу и лично Маттео Сальвини, который пил кофе, воду, успокаивал своих, целовал четки, — оказывается, премьера раздражало даже то, как Сальвини публично религиозен. И министр МВД, конечно, четки целует еще раз, уже не прячась.

Теперь все в руках у президент страны. На "Большую семерку" он отправил Конте в статусе уходящего премьера, но уходящий может и вернуться — это один из ключевых вопросов.

На тайны переговорах левых и "Пяти звезд", если будет сделка, бывший вице-пример Ди Майон хотел бы сделать бис и оставить Конте премьером. Левые — против. Партиям дали время до 27 августа. На досрочных выборах по-прежнему настаивают Лига и "Вперед, Италия" во главе с Берлускони. Все определится на, когда премьер Конте вернется с "семерки" и начнется второй раунд консультаций.

Времени у Италии нет — август заканчивается, и за кризисом внимательно наблюдает и дает советы Брюссель. Перспектива видеть на посту премьера Маттео Сальвини Европу страшно пугает.