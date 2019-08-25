Гренландия хочет стать государством, а не продаться

Консульство США в Гренландии может открыться до конца года. И мнение Копенгагена Вашингтон уже не интересует. Об очередной вспышке ярости не привыкшего к отказам Трампа сообщил Госдеп. В условиях, когда Минобороны Дании открыто предупреждает о перебросе войск для защиты острова от американского вторжения, Белый дом продолжает провоцировать, предлагая гренландцам самим решать, в какой валюте они будут получать субсидии, — в долларах или кронах.

Они привыкли быть на краю света, а неожиданно оказались в свете софитов. Самый большой остров мира населяют в подавляющем большинстве калааллиты — эскимосы Гренландии. Рыболовы и охотники внезапно очутились в центре мировой политики и торговой войны.

Когда Трамп предлагает сделать Гренландию снова "зеленой", он имеет в виду, конечно, не деревья, а доллары. Но когда-то цвет "зеленый земли" был таким буквально. Ныне ледяной остров, говорят ученые, назвали Гренландией не случайно — до 14 века климат здесь был гораздо мягче.

Теперь, когда глобальное потепление и таяние льдов обещают простой путь к добыче полезных ископаемых, к Гренландии приценивается самый известный застройщик в мире. Холодный расчет президента США понятен: положение острова в Арктике позволит усилить американское присутствие в регионе, где Штаты в отличие от России фактически не имеют влияния. А еще 50 миллиардов баррелей нефти, железная руда, свинец, цинк, алмазы, золото, медь, уран.

Кроме того, Гренландия хранит треть мировых запасов редкоземельных металлов — 38,5 миллиона тонн. Сегодня 70% таких металлов поставляют на рынок Китай, и это, конечно, не устраивает США. Теперь в столице Гренландии городке Нуук геополитику обсуждают даже на блошином рынке.

"Мне кажется, это интересное предложение, если гренландцы смогут использовать возможность поговорить с Трампом, то это может открыть некоторые возможности, поэтому я бы не стал относиться столь негативно к возможности найти общий язык с США", — сказал один из датчан.

Если до ценных залежей получится докопаться, то Нуук, где сегодня живут 17 тысяч человек, может превратиться в северный Дубай или Сингапур, считают эксперты. Но нынешняя экономика острова пока от этого далека.

В сегодняшнем улове — палтус, он здесь очень распространен. Рыба — основной источник дохода Гренландии, 91% ее экспорта. Поэтому экономику острова называют уязвимой. Она зависит от цен на рыбу.

А еще от дотаций из Копенгагена. В год — 640 миллионов евро, это половина бюджета острова. А вот для Дании, которая находится в десятке богатейших стран мира, это капля в море. Королевство живет на 170 миллиардов долларов в год, и дотации для Гренландии не превышают 0,5% бюджетных расходов. В обмен датчане с большой земли занимают основные руководящие должности.

"Сюда приехало много работников из Дании, сидят в офисе. Возможно, они нам нужны, потому что у них лучше образование, они закончили хорошую школу", — говорят местные жители.

Рыбак Чит по национальности — калааллит, но фамилия Николайзен, как здесь принято, — на датский манер. Как и подавляющее большинство жителей острова, Чит мечтает о независимости страны от датской короны. Дотации не помогают от главной проблемы — отрицательного прироста населения. На острове — самый высокий процент суицидов в мире. Средняя зарплата здесь — 15 тысяч крон в месяц, это примерно 140 тысяч рублей. Но прожить на эти деньги, особенно всей семьей, на острове трудно.

Большую часть продовольствия, кроме рыбы, Гренландия вынуждена импортировать. Отсюда и цены в магазинах: томаты — 850 рублей килограмм, 340 рублей стоит десяток яиц, 217 — одна штука, сосиски — 2 тысячи рублей килограмм.

Зал гренландского парламента совсем небольшой — всего 31 кресло. Экскурсию нам проводит спикер Вивиан Мотцфельд. Вивиан представляет правящую партию "Сиумут", то есть "Вперед". Социал-демократы стали крупнейшей политической силой после получения островом автономии в 1979 году.

Только один депутат из тридцати одного выступает за Гренландию в составе Дании. Здесь уже идет подготовка собственной Конституции отдельного государства. Дорогу к независимости открыл закон о самоуправлении Гренландии, где прописано и право на самоопределение народа. То есть Дания препятствовать уже не может.

Табличек на датском тут не встретить, все названия — на языке кааллитов — таково было одно из первых решений нового автономного правительства в 1979 году. Переименовали даже саму Гренландию — здесь ее называют Калатдлит-Нунат.

Другим решением стал выход страны из Евросоюза в 1985-м. Гренландцев никто не спрашивал, когда они автоматически попали туда в составе Дании. А ведь квоты на вылов рыбы, а также запрет на ловлю китов угрожали всей экономике острова. Но и без ЕС всю внешнюю политику, а также безопасность по-прежнему контролирует Дания. И это вызывает немало гнева.

Например, на заседания Арктического совета представителей Гренландии не берут, хотя без острова у Дании и не было бы выхода в Арктику. А в 2018 году китайская госкомпания почти получила контракт на строительство нового аэропорта в Гренландии, но правительство Дании наложило вето на эту сделку. А ведь в стране на 2 миллиона квадратов площади — всего 140 километров дорог.

Забор, табличка — и все, дальше уже гора. Здесь — конец дороги. Нет двух гренландских городов, связанных между собой хоть какой-то дорогой. Отсутствие транспортной инфраструктуры сильно усложняет развитие экономики. В основном между городами передвигаются на самолетах. Но прямых рейсов между США и Гренландией нет. Хоть географически, остров гораздо ближе к Северной Америке, чем к Европе, попасть на него можно только через Данию или Исландию. А доля США в гренландском экспорте близка к статистической погрешности.

Хотя к самому большому острову американцы начали приглядываться еще во время Второй мировой войны. После того как нацистская Германия оккупировала Данию в 1940-м, ВВС США противостояли попыткам Третьего рейха закрепиться на острове.

Конец 50-х. Операция под кодовым названием "Ледяной червь". Американские военные копают тоннели прямо в леднике. Планировали сделать систему длиной 4 километра и разместить в ней 600 ядерных ракет, направленных против СССР. Проект заморозили в 1967 году, но остатки, в том числе и ядерные отходы, оставили на месте.

Сегодня на острове функционирует авиабаза Туле, самая северная у США. Установленный на ней мощный радар — часть системы противоракетной обороны, он охватывает северную часть России. Понятно, что американцы в Гренландии останутся вне зависимости от ответа на предложение президента Трампа.

"Я — в числе тех, кто хочет быстрее получить независимость. Нас почти 60 тысяч человек на самом большом острове мира с огромным потенциалом и ресурсами. И все зависит только от того, как мы разыграем эту карту", — считает Вивиан Мотцфельд.

Получается, гренландцы открыты если не для продажи, то для переговоров с президентом Трампом. Но ждут его не в Копенгагене, а здесь, в Нууке.