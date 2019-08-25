В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

Памятник великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, отпечатанный на 3d-принтере, торжественно открыли на празднике в честь 150-летия Донецка.

Монумент, стоявший возле дворца культуры с 1959 года, был демонтирован в этом августе по причине аварийного состояния. Благодаря краудфандингу памятник появился, и в него не было вложено ни копейки бюджетных средств. Так что памятник можно по праву назвать народным, заявил глава администрации Буденновского района города Владимир Гетов.

В планах – обустроить еще и сквер возле памятника, сообщает ТАСС.