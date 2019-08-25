Тема:

Торговая война между США и Китаем 20 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
25 августа 201918:45

Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

Global Look Press

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в интервью телеканалу CBS назвал решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров ответной мерой на действия Пекина. Кудлоу считает, что КНР не станет продолжать эскалацию торговой войны.

"Я думаю, что его решение было ответом на их действия. Поэтому я сомневаюсь, что они пойдут на другой шаг", — отметил глава совета.

По словам Кудлоу, делегации США и Китая продолжают работу над решением проблемы дисбаланса в торговле. Представители общаются с помощью телеконференций, а приезд китайцев в Вашингтон ожидается в сентябре, пишет ТАСС.

С 1 октября товары из Китая на сумму 250 миллиардов долларов будут облагаться пошлинами в 30 процентов вместо текущих 25. Для продукция из КНР на сумму 300 миллиардов долларов ставки вырастут  с 10 до 15 процентов.

Ранее по теме

Сейчас

19:03

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

17:08

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

16:36

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

15:27

Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

14:53

Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины

14:04

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

13:58

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

19 минут назад
Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

2 часа назад
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

47 минут назад
Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

1 час назад
В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

4 часа назад
Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

1 час назад
Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

3 часа назад
Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

5 часов назад
Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

3 часа назад
Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

9 часов назад
Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

2 часа назад
В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

5 часов назад
Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

3 часа назад
Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины

Трамп сожалеет, что недостаточно повысил антикитайские пошлины

3 часа назад
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

4 часа назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

23.08.2019 15:25
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

12 минут назад
Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

24 минуты назад
Харьковский мост не выдержал перегруза

Харьковский мост не выдержал перегруза

56 минут назад
Меньшиков чувствует себя нормально

Меньшиков чувствует себя нормально

1 час назад
Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

1 час назад
Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

1 час назад
Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

1 час назад
Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

2 часа назад
Температура в Москве превысила норму

Температура в Москве превысила норму

2 часа назад
Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

2 часа назад
В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

3 часа назад
Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

3 часа назад
Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

3 часа назад
В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

4 часа назад
Во Франции устроили парад краденых портретов президента

Во Франции устроили парад краденых портретов президента

4 часа назад
Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

4 часа назад
Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

4 часа назад
Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

5 часов назад
Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

5 часов назад
Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

5 часов назад
Гомофобы снова прервали матч чемпионата Франции

Гомофобы снова прервали матч чемпионата Франции

6 часов назад
Свадьбы в Якутске закончились массовым отравлением

Свадьбы в Якутске закончились массовым отравлением

6 часов назад
"Нет логики": Кравчук рассказал о неправильном украинском гимне

"Нет логики": Кравчук рассказал о неправильном украинском гимне

7 часов назад
Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

7 часов назад
Появилось видео с места падения вертолета в Краснодарском крае

Появилось видео с места падения вертолета в Краснодарском крае

8 часов назад
Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

9 часов назад
Энтони Ярд побывал в больнице после боя с Сергеем Ковалевым

Энтони Ярд побывал в больнице после боя с Сергеем Ковалевым

9 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку