Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в интервью телеканалу CBS назвал решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на ряд китайских товаров ответной мерой на действия Пекина. Кудлоу считает, что КНР не станет продолжать эскалацию торговой войны.

"Я думаю, что его решение было ответом на их действия. Поэтому я сомневаюсь, что они пойдут на другой шаг", — отметил глава совета.

По словам Кудлоу, делегации США и Китая продолжают работу над решением проблемы дисбаланса в торговле. Представители общаются с помощью телеконференций, а приезд китайцев в Вашингтон ожидается в сентябре, пишет ТАСС.

С 1 октября товары из Китая на сумму 250 миллиардов долларов будут облагаться пошлинами в 30 процентов вместо текущих 25. Для продукция из КНР на сумму 300 миллиардов долларов ставки вырастут с 10 до 15 процентов.