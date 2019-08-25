Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан провел День независимости за границей. Высокопоставленного чиновника заметили на свадебных торжествах в Сен-Тропе во Франции, сообщает сайт журналистских расследований Bihus.info.

Украина в субботу отмечала 28-ю годовщину независимости. Однако Богдан в течение трех дней провел на свадьбе "смотрящего" за минюстом Андрея Довбенко. Пока президент Владимир Зеленский принимал участие в официальных мероприятиях и вручал награды, руководитель его офиса отдыхал на частной яхте. Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и решение вопросов с госрегистраторами. В частности, по реализации арестованного имущества. Невеста "смотрящего" — юрист Анна Огренчук. Недавно она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан, отмечает издание.

Кроме Богдана на свадьбе Довбенко присутствовал застройщик Андрей Ваврыш, который ранее представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".