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25 августа 201919:26

Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

Bihus.info

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан провел День независимости за границей. Высокопоставленного чиновника заметили на свадебных торжествах в Сен-Тропе во Франции, сообщает сайт журналистских расследований Bihus.info.

Украина в субботу отмечала 28-ю годовщину независимости. Однако Богдан в течение трех дней провел на свадьбе "смотрящего" за минюстом Андрея Довбенко. Пока президент Владимир Зеленский принимал участие в официальных мероприятиях и вручал награды, руководитель его офиса отдыхал на частной яхте. Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и решение вопросов с госрегистраторами. В частности, по реализации арестованного имущества. Невеста "смотрящего" — юрист Анна Огренчук. Недавно она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование отвечал Богдан, отмечает издание.

Кроме Богдана на свадьбе Довбенко присутствовал застройщик Андрей Ваврыш, который ранее представил проект переноса офиса президента в "Украинский дом".

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