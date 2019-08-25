ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

В Москве стартовала воскресная программа седьмого тура российской премьер-лиги по футболу, где ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский "Ахмат". Столичные "армейцы" добились над своим соперником крупной победы со счетом 3:0.

Первый гол подопечные Виктора Гончаренко забили за считанные минуты до свистка главного арбитра матча на перерыв – голом отметился Марио Фернандес. Во второй половине игры Федор Чалов и Никола Влашич забили еще по одному голу и оформила разгромную победу над грозненцами.

ЦСКА набрал 13 очков и переместился на четвертую строчку турнирной таблицы чемпионата России. Красно-синие обошли московский "Спартак", которому правда еще предстоит сыграть свой матч против самарских "Крыльев Советов". "Ахмат" же остался с семью баллами. Он занимает 12 место.