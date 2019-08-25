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25 августа 201922:00

"Семерка самопиарщиков": штука Трампа, заминка Макрона и дезориентация Джонсона

"Семерка самопиарщиков": штука Трампа, заминка Макрона и дезориентация Джонсона

Во французском Биарицце завершился саммит "Большой семерки". Впервые в истории форума лидеры самых влиятельных экономик мира не подпишут итоговое коммюнике. "Большая семерка" оказалась слишком маленькой для решения глобальных вопросов.

Результаты едва ли не самой ожидаемой дискуссии — о возможном возвращении в элитный клуб России — пытались засекретить. Не дал президент США Дональд Трамп и рассказал журналистам, что разговор вышел оживленным и полезным, а многие члены "семерки" понимают, что разговаривать о России вместе с Россией выгоднее, чем без нее. Высказаться по этому поводу Трамп предложил партнерам еще до начала саммита.

"Я полагаю, президент Обама подумал: нехорошо, что Россия в "восьмерке", из-за того, что Путин его переиграл. И захотел, чтобы ее исключили. Но я думаю, что ее присутствие в клубе было бы более уместно. Это должна быть "Большая восьмерка", потому что многие вещи, которые мы там обсуждаем, касаются России. Так что я, конечно, вижу ее снова в G8", — заявил Трамп.

"Что касается "восьмерки", так ее не существует. Как я могу возвратиться в организацию, которой не существует? Это сегодня "семерка". Что касается возможного формата в рамках G8, мы никогда ни от чего не отказываемся. Была очередь России провести "восьмерку" в свое время, но наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках "семерки". Но вообще существуют и другие организации международные, которые играют заметную, существенную роль в международных делах, например, "двадцатка", — отметил Владимир Путин.

Курорт миллиардеров и аристократов на весь уикэнд превратился в город жанждармерии и спецслужб, а соседняя Байонна стала военным лагерем — шашки со слезоточивым газом и дубинки направили на тех, кто рискнул публично назвать лидеров влиятельных экономик капиталистической "семеркой самопиарщиков".

Публику, которая такое слышать не привыкла, хозяин саммита Макрон, встречал там, откуда недовольных не было ни слышно, ни видно. Хотя еще перед стартом "Большой семерки" французский лидер сам провоцировал своих же гостей. Заранее объявил, что капитализм сошел с ума и уничтожает сам себя, порождая проблемы, урегулировать которые "семерке" не под силу без России, Индии, Китая и других крупных игроков.

Наглядной иллюстрацией разногласий в стане "семерки" стали кадры со смотровой площадки. Трамп, позже написавший в Twitter о том, что "ланч с Макроном — лучшее что с ним когда-либо было", на шутки французского коллеги не реагировал, ведь он приехал в гости с претензиями к хозяевам: в ответ на цифровой налог для американских IT-гигантов США грозят пошлинами французским винам. И пока жена Макрона мерилась длиной каблуков с Меланьей Трамп, Макрон не с первого раза смог подобрать нужные слова на английском.

Пьянящий воздух дезориентировал и Бориса Джонсона, который не сразу нашел первую чету Франции на пустой площадке, но заметно приободрился в присутствии американского "старшего брата", несмотря на двусмысленную шутку Трампа, подтолкнувшего Джонсона на лестнице. Нарочитое сходство между двумя лидерами и самоуверенную позу своего премьера британские газеты называют "черчиллианским языком тела" — в надежде, что если не сложится с Брюсселем поможет Вашингтон.

Пока британский премьер удивляет европейских коллег эксцентричностью, а отставной итальянский премьер Конте слушает утешения про то, что "Франция понимает, как ему туговато с мигрантами", председатель Европейского совета Туск, наоборот, пытается сделать вид, что внутри "семерки", как и в мировой экономике, все наладится без участия России. Лучше позовем Украину, предложил еврочиновник, ожидая поддержки. Макрон и Трамп промолчали. И Туск попытался вбить между ними клин. Сказал, что защитит Францию, если Америка ударит по французским винам.

Как ведет себя Трамп, когда ему отвечают, хорошо известно по американо-китайской торговой войне. Недавно случился ее очередной виток. И Трамп сказал, что-то уж совсем непереводимое: "Нам не нужен Китай, честно говоря, нам будет намного лучше без него".

Уже в последние часы работы саммита в Биарицце приземлился самолет из Тегерана. Разговаривать с иранской делегацией лидеры поручили Макрону. С американскими и британскими представителями глава иранского МИД Мохаммед Зариф беседовать отказался.

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