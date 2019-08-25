Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

Полузащитник французского "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин помог своему клубу набрать первые очки в начавшемся сезоне чемпионата Франции. В матче третьего тура монегаски сыграли вничью с "Нимом" – 2:2.

Футболисты "Монако" забили первый гол усилиями новичка команды Ислама Слимани, который открыл счет на 39 минуте. Спустя семь минут еще один новобранец монегасков Виссам Бен-Йддер отправил в ворота "Нима" второй гол. Примечательно, что обе голевые атаки начинал как раз Головин.

Однако во втором тайме "Монако" записать себе в актив не смог – проблемы хозяев поля начались на 55 минуте, когда прямую красную карточку получил защитник Жемерсон. И в концовке "Монако" не выстояло и упустило победу после голов игроков "Нима" Ромена Филиппото и Кевена Данке.

"Монако" набрал первое очко в таблице Лиги 1, но не смог покинуть зону вылета и занимает 19 место. "Ним" является соседом монегасков и занимает 18 место, имея в своем активе также один балл.