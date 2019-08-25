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25 августа 201919:18

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

Панорама

Опасный преступник сбежал из исправительной колонии Новочеркасска (Ростовская область), по факту халатности администрации возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 293 УК РФ). Следователи устанавливают допустивших подобное конкретных должностных лиц.

Сбежавший из ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России заключенный – Александр Гросс, уроженец Ростовской области. Осужден на 17 лет за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это уже его третья судимость, передает "Интерфакс".

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Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

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