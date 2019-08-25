Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

Российская спортсменка Тамара Воронина завоевала серебряную медаль чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в Минске. Россиянка заняла второе место в гонке преследования среди женщин на дистанции 7,5 километров.

Первый результат продемонстрировала китаянка Янь Чжань, которая преодолела дистанцию за 22 минуты 40,9 секунды при одном промахе. Воронина пришла к финишу спустя 7,6 секунды, также допустив один промах. Третье место – у украинки Виты Семеренко. Она отстала от победительницы на 9,5 секунды, промахнувшись на стрельбище дважды.

В мужской сетке соревнований еще одну серебряную медаль завоевал россиянин Эдуард Латыпов. Он проиграл только словаку Мартину Отченашу, победное время которого равняется 23 минутам 21,8 секундам. Словак ни разу не промахнулся на стрельбе. Латыпов же с пятью промахами финишировал через 9,9 секунды. Замкнул тройку словенец Клемен Бауэр. Он пересек финишную отсечку спустя 14,9 секунды, смазав два выстрела.