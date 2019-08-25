Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

Подошли к концу выборы президента Абхазии. Начался подсчет голосов. Главу государства избирали в седьмой раз, кандидатов было девять, в том числе действующий абхазских лидер Рауль Хаджимба.

Выборы прошли на 154 участках, серьезных нарушений не зафиксировано, передает ТАСС со ссылкой на местный ЦИК. Наблюдали за мероприятием делегаты из России, Белоруссии, Китая, Венесуэлы, Никарагуа, Турции, а также Приднестровья, ДНР, ЛНР и НКР. 50-процентный порог явки преодолен, выборы признаны состоявшимися.