Велоспорт. Колумбиец Кинтана выиграл второй этап "Вуэльты"

На дорогах Испании состоялся второй этап престижной шоссейной веломногодневки "Вуэльта". Победителем второго соревновательного дня стал колумбийский гонщик Наиро Кинтана, выступающий за команду Movistar.

Дистанцию в 199,6 километра Кинтана преодолел за 5 часов 11 минут 17 секунд. Следом за ним финишировал представитель Ирландии и команды Sunweb Николас Роуч, а также словенец Примож Роглич из Jimbo-Visma. Оба спортсмена пересекли финиш спустя пять секунд после Кинтаны.

Лучший результат среди российских велогонщиков – у Сергея Чернецкого, представляющий команду Caja Rural – Seguros RGA. Он финишировал с 26 временем, отстав от победителя на 1 минуту 43 секунды.

Обладателем желтой майки лидера по итогам двух этапов является Роуч с результатом 5 часов 26 минут 12 секунд. Второе место в общем зачете у Кинтаны, проигрывающий ирландцу пять секунд. Замыкает тройку лучших еще один колумбиец Ригоберто Уран из EF Education First. У н6его восемь секунд отставания.