"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

Российский певец, актер, режиссер и телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина попали в ДТП на Валдае. Они въехали на мотоцикле в дерево.

"Врезались в дерево", — написала Полина в своем Instagram. Правда, при этом она не исключила, что это "дерево врезалось в них". Супруга Диброва также выложила снимок, на котором они с мужем сфотографированы в мотоциклетных шлемах.

Тридцатилетняя Полина, "Миссис Россия-2017", также призналась, что всегда экстрим, однако после рождения третьего ребенка стала бояться высоты и скорости.