В солнечногорском ТЦ на ребенка упала металлическая дверь

В торговом центре подмосковного Солнечногорска произошло ЧП: на пятилетнего мальчика упала металлическая дверь. Он госпитализирован. Его доставили в одну из больниц Москвы санитарным вертолетом.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по Московской области, ребенок был в магазине с отцом. Пока мужчина что-то выяснял у продавца, мальчик остался без присмотра. В какой-то момент на него упал выставочный образец металлической двери.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.