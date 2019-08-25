Дебютные голы Ларссона и Тила принесли "Спартаку" победу над "Крыльями"

Седьмой тур чемпионата России по футболу продолжился двумя матчами. В Самаре московский "Спартак" гостил у "Крыльев Советов" и добился волевой победы. Встреча завершилась с минимальным счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Счет был открыт футболистами "Крылышек" – за три минуты до завершения основного времени первого тайма Александр Соболев склонил чашу весов в пользу своей команды. Однако во второй половине игры стал звездным часом сразу для двух новичков "Спартака". Сначала на 54 минуте свой первой гол за свою новую команду забил Джордан Ларссон, а уже в добавленное время также первым голом за "Спартак" отметился Гус Тил.

Параллельно с матчем в Самаре "Ростов" в схожем по развитию поединке одержал победу над казанским "Рубином" – 2:1. Казанцы открыли счет первыми после гола Евгения Маркова. Однако вскоре Эльдор Шомуродов сначала сравнял счет, а в концовке встречи Александр Саплинов вырвал победу для ростовчан.

Таким образом, в российской премьер-лиге после семи туров установилось пятивластие – сразу пять команд имеют по 14 очков и делят между лидерство в таблице. Речь о "Краснодаре", "Локомотиве", "Спартаке", "Зените" и "Ростове".