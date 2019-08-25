Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 августа 201921:14

Дебютные голы Ларссона и Тила принесли "Спартаку" победу над "Крыльями"

Twitter/FC Spartak Moscow

Седьмой тур чемпионата России по футболу продолжился двумя матчами. В Самаре московский "Спартак" гостил у "Крыльев Советов" и добился волевой победы. Встреча завершилась с минимальным счетом 2:1 в пользу красно-белых.

Счет был открыт футболистами "Крылышек" – за три минуты до завершения основного времени первого тайма Александр Соболев склонил чашу весов в пользу своей команды. Однако во второй половине игры стал звездным часом сразу для двух новичков "Спартака". Сначала на 54 минуте свой первой гол за свою новую команду забил Джордан Ларссон, а уже в добавленное время также первым голом за "Спартак" отметился Гус Тил.

Параллельно с матчем в Самаре "Ростов" в схожем по развитию поединке одержал победу над казанским "Рубином" – 2:1. Казанцы открыли счет первыми после гола Евгения Маркова. Однако вскоре Эльдор Шомуродов сначала сравнял счет, а в концовке встречи Александр Саплинов вырвал победу для ростовчан.

Таким образом, в российской премьер-лиге после семи туров установилось пятивластие – сразу пять команд имеют по 14 очков и делят между лидерство в таблице. Речь о "Краснодаре", "Локомотиве", "Спартаке", "Зените" и "Ростове".

Сейчас

20:33

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

20:18

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

19:29

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

19:03

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

17:08

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

16:36

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

15:27

Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

1 час назад
Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

1 час назад
Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

46 минут назад
Макрон попытался стать де Голлем

Макрон попытался стать де Голлем

59 минут назад
Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

1 час назад
"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

1 час назад
Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

2 часа назад
Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

15 минут назад
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

3 часа назад
Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

2 часа назад
Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

1 час назад
Гренландия хочет стать государством, а не продаться

Гренландия хочет стать государством, а не продаться

29 минут назад
Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

3 часа назад
Киселев обратился к гостям KJP

Киселев обратился к гостям KJP

1 час назад
Дебютные голы Ларссона и Тила принесли "Спартаку" победу над "Крыльями"

Дебютные голы Ларссона и Тила принесли "Спартаку" победу над "Крыльями"

45 минут назад
Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

2 часа назад
В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

2 часа назад
Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

2 часа назад
Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

2 часа назад
ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

3 часа назад
В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

3 часа назад
Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

3 часа назад
Харьковский мост не выдержал перегруза

Харьковский мост не выдержал перегруза

3 часа назад
Меньшиков чувствует себя нормально

Меньшиков чувствует себя нормально

4 часа назад
Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

4 часа назад
Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

4 часа назад
Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

4 часа назад
Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

4 часа назад
Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

4 часа назад
Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

5 часов назад
Температура в Москве превысила норму

Температура в Москве превысила норму

5 часов назад
Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

5 часов назад
Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

5 часов назад
В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

6 часов назад
Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

6 часов назад
Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

6 часов назад
В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

6 часов назад
Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

7 часов назад
Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

7 часов назад
В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

7 часов назад
Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

8 часов назад
Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

8 часов назад
В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

8 часов назад
Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

10 часов назад
Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

11 часов назад
Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

12 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку