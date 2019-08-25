Карпин: "Ростов" станет чемпионом, когда к нам приедут Месси, Роналду и Азар

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победного матча седьмого тура чемпионата России против казанского "Рубина" (2:1) оценил шансы команды стать по итогам сезона чемпионом России.

"Кто должен приехать для того, чтобы "Ростов" стал чемпионом? Дайте денег – кто-нибудь приедет. Хотелось бы Месси, Роналду и Азара, — сказал Карпин, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Что же по матчу, то сейчас у меня отходняк от таких нервов. Тем не менее я горжусь ребятами, они сегодня сделали все, что я им говорил. Кроме попадания в ворота. Проблему с реализацией будем исправлять, работать и вместо 30 ударов наносить 50. Может, забьем".

Напомним, что "Ростов" добился победы на 87 минуте благодаря голу Александра Саплинова. После победы "Ростова" в турнирной таблице установилось пятивластие – сразу пять команд набрали по 14 очков и делят между собой первые пять строчек.