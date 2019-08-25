Российские волейболистки добились второй победы на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в рамках группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Венгрии, Турции, Польше и Словакии. В матче второго тура россиянки в Братиславе обыграли команду Швейцарии.

Встреча между соперницами завершилась со счетом 360 в пользу российской сборной (28:26, 25:19, 25:9). Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, которая набрала 17 очков. Также 12 очков набрала Ирина Воронкова, а десятью баллами отметилась Ксения Парубец.

Женская сборная России во втором матче европейского первенства добилась второй кряду победы. Россиянки наряду со Словакией и Германией делят между собой первую-третью строчки турнирной таблицы группы "D".

В следующем матче сборная России встретится с Германией. Матч состоится 26 августа.