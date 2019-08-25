ЧП в США: взрыв газа вызвал обрушение конструкций торгового центра

В городе Колумбия (США, штат Мэриленд) в результате взрыва газа частично обрушилось здание торгового центра. Благодаря действиям пожарных и спасателей пострадавших в результате этого инцидента нет.

Около 7 часов утра по местному времени к торговому центру прибыли по вызову сотрудники оперативных служб, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей как из самого здания, так и с прилегающей к нему территории, передает ТАСС. Спустя примерно час после их прибытия прогремел взрыв. Представитель местной пожарной службы заявил, что в настоящее время сохраняется опасность полного обрушения поврежденного здания.