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25 августа 201923:23

Джокович: Медведев заслуживает статус фаворита US Open

EPA

Первая ракетка мира Новак Джокович назвал россиянина Даниила Медведева, накануне вошедшего в первую пятерку лучших теннисистов мира, одним из фаворитов предстоящего заключительного турнира "Большого шлема" в нынешнем сезоне – Открытого чемпионата США.

"Он заслуживает того, чтобы считаться в Нью-Йорке одним из фаворитов, — признается Джокович, которого цитирует Евроспорт.Ru со ссылкой на New York Times. – Однако это "Большой шлем", здесь пятисетовые матчи, две недели. Это другая атмосфера и иной опыт. Здесь нужно больше, чем просто игра – терпение, умение справляться с важным статусом турнира".

Напомним, что основной этап US Open начнется в понедельник, 26 августа и продлится до 8 сентября. Медведев возьмет старт на турнире матчем против представителя Индии Праджнеша Гуннесварана. Джокович же в первом круге сыграет с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной.

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