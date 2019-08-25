"Арсенал" обыграл "Оренбург" в Туле

В Туле завершалась воскресная программа седьмого тура чемпионата России по футболу, где местный "Арсенал" на своем стадионе принимал гостей из "Оренбурга". Встреча завершилась минимальной победой тульских "оружейников" со счетом 2:1.

На 23 минуте подопечные Игоря Черевченко открыли счет – голом отметился новичок туляков Александр Ломовицкий, взятый в аренду у "Спартака". После перерыва сербский форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович дальним ударом в верхний угол ворот "Арсенала" счет сравнял. Но последнее слово осталось за хозяевами – на 69 минуте Евгений Луценко забил за "канониров" и принес своему клубу победу.

"Арсенал" набрал 13 очков и после семи туров располагается на седьмой позиции таблицы РПЛ. "Оренбург" же в нынешнем сезоне чемпионата России побед пока не знает. С двумя очками в активе оренбуржцы замыкают турнирную таблицу.