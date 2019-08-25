Меланья Трамп поцеловалась с премьером Канады на глазах мужа

Первая леди США Меланья Трамп ответила Дональду Трампу за его поцелуй с женой президента Франции Бриджит Макрон. Отмечается, что во время фотосессии по итогам второго дня саммита G7 к лидерам стран-участников были приглашены их спутницы.

Пока президент США обменивался поцелуями с женой французского лидера Эммануэля Макрона, Меланья Трамп обратилась к стоящему справа от нее премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Представитель Канады и первая леди США также обменялись взаимными поцелуями в щеку. После этого Трамп поспешил взять свою жену за руку, сообщает телеканал "Россия 24".