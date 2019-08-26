Семь футов под килем! "Академик Ломоносов" вышел в Баренцево море

Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", который отправили из Мурманска в Певек на Чукотке — уже в Баренцевом море.

Волны под "Диксоном", легкий ветер, слабые волны и низкие тучи, сквозь которые то и дело пробивалось солнце. Так Баренцево море встретило караван, идущий на Чукотку. Участники этой уникальной транспортной операции, которая стартовала в Мурманске, говорят — погода им благоволит.

Путешествует "Академик Ломоносов" в обществе ледокола "Диксон" и двух судов обеспечения. Сопровождающие — будто в ярко-оранжевой униформе, хорошо заметны на горизонте.

Участники перехода держатся рядом друг с другом, на безопасном расстоянии, которое позволяет свободно маневрировать. Когда находишься на палубе ледокола, создается впечатление, что плавучий энергоблок совсем рядом. Но это ощущение обманчиво — до "Академика Ломоносова" не меньше семисот метров.

Скорость не превышает шести узлов. При благоприятной погоде за сутки планируют проходить больше 150 морских миль. Льдов в это время года на Севморпути обычно не бывает, да и циклонов, способных серьезно осложнить ход, в ближайшее время не предвидится.