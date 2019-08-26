На Камчатке ищут пропавшую туристку

В районе камчатского вулкана Горелый местные спасатели ведут поиск пропавшей туристки. Спускавшаяся в условиях плохой видимости по тропе, проходящей по гребню вулкана, группа в составе 29 человек растянулась на значительное расстояние. После завершения спуска выяснилось, что один человек отсутствует.

На поиски пропавшей женщины направлены 17 человек на трех единицах техники, передает "Интерфакс" . В настоящее время в районе проведения поисковых работ отмечены неблагоприятные погодные условия.