В районе Курил зафиксированы два землетрясения

По информации Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, в районе Северных Курил сейсмологами зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6.

Эпицентр первого сейсмического события располагался в 205 километрах от города Севера-Курильска (остров Парамушир), его очаг залегал на глубине 72 километра, передает ТАСС. Эпицентр второго землетрясения с глубиной залегания очага 29 километров находился в 202 километрах от Северо-Курильска. Жители города ощутили подземные толчки силой до четырех баллов. Угроза цунами не объявлялась.