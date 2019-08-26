В Греции локализовали лесные пожары на острове Самос

Вспыхнувшие накануне лесные пожары на греческом острове Самос локализованы. Об этом сообщила Пожарная охрана Греции. В борьбе с огнем участвовали около 70 пожарных и 13 транспортных средств. В том числе, четыре пожарных самолета и два вертолета.

По словам местных властей, около 1000 человек были эвакуированы в соседний город Пифагорион из нескольких отелей. Сейчас они постепенно возвращаются в гостиницы. Предполагаемая причина пожара — искра на линии электропередачи Государственной энергетической компании, отмечает телеканал "Россия 24".