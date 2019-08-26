"Союз МС-13" приступил к операции перестыковки

В 06:35 по московскому времени пилотируемый корабль "Союз МС-13" с экипажем на борту отстыковался от МКС и начал операцию перестыковки. В ближайшее время он в ручном режиме отойдет от орбитальной станции на безопасное расстояние и около 7 часов утра состыкуется с модулем МИМ2.

Во вторник, 27 августа, к модулю "Звезда", стыковочный узел которого освободился после отстыковки "Союза МС-13", должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с роботом-андроидом "Федор".

Как сообщалось, в минувшую субботу "Союзу МС-14" не удалось пристыковаться к орбитальной станции. По предварительным данным, причиной сбоя стали проблемы с радиооборудованием, задействованном на ближнем участке сближения корабля к станции во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс", напоминает "Интерфакс".