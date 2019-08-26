Sinquefield Cup. Карякин и Непомнящий в погоне за лидерами

На крупном шахматном турнире Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе участники вышли на финишную прямую. Россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий ведут борьбу за призы, отставая, впрочем, от тройки лидеров на пол-очка. В 7-м туре все партии завершились вничью.

Карякин поделил очки с американцем Уэсли Со, а Непомнящий – с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Оба россиянина набрали по 3,5 очка и делят 4-9-е места с еще четырьмя гроссмейстерами, включая Карлсена. Лидируют, набрав по 4 очка, китаец Дин Лижэнь, индус Вишванатан Ананд и американец Фабиано Каруана.