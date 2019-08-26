Покрас Лампас возмутил православный Урал и не поехал в Екатеринбург

Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков), чью работу повредили коммунальщики в Екатеринбурге, 26 августа не приедет в город для восстановления композиции, передает "Интерфакс".

По словам координатора фестиваля уличного искусства "Стенограффия" Анны Клец, художник примет участие в пресс-конференции по онлайн связи.

Как сообщалось, 25 августа православные активисты вышли на митинг против восстановления "Супрематического креста", созданного Покрасом Лампасом на площадь Первой Пятилетки. Несколько человек устроили одиночные пикеты, еще часть людей выстроились в линию в футболках таким образом, чтобы из надписей на них сложилась фраза "Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь".

19 июля утром на часть работы художника дорожные службы Екатеринбурга нанесли битум, повредив рисунок.

Между тем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев счел произошедшее возмутительным, заверив, что власти примут меры для восстановления арт-объекта.