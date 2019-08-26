Парусный спорт. На Мальорке стартовал чемпионат мира в классе ТР52

Зачетные гонки чемпионата мира в классе яхт ТР52 стартовали в Пуэрто Порталз на Мальорке. Турнир входит в серию 52 Super Series в качестве четвертого, предпоследнего этапа сезона. По результатам двух гонок команда яхт-клуба Санкт-Петербурга "Броненосец" идет седьмой.

По сравнению с прошлогодним чемпионатом нынешний флот прибавил две лодки и представляет теперь восемь стран. В распоряжение титулованного флота акватория острова парусов, как иногда называют Мальорку, предоставила прекрасные условия с легким ветром и ровной водой. Но разыгрываемый титул, похоже, оказывает слишком большое психологическое давление на участников – еще в официальной тренировочной гонке днем ранее на дистанции разгорелась нешуточная борьба.

Что говорить о первом дне зачетных гонок? После хорошего старта "Броненосец" лидировал на первом отрезке дистанции, но ближе к знаку оказался на левом галсе, а при выходе на огибание был замешан в инциденте и оштрафован. Немецкая Platoon, находясь в позиции внутренней, обезветрила паруса команды под российским флагом, и последняя стала препятствием другим яхтам.

Но экипаж "Броненосца" не сдался: выйдя на первый подветренный отрезок предпоследней, команда сумела навязать борьбу соперникам и финишировала пятой.

Во второй гонке флот вел себя спокойней, обошлось без инцидентов, но сюрприз преподнес заход ветра после старта. Лидеры флота, вице-чемпионы мира из итальянской Azzura оказались после старта на левой стороне лавировки, тогда как те, кто вышел вторым эшелоном и "скрутил" вправо, получили больше ветра. Соответственно, финиш второй гонки серьезно смешал результаты в таблице.

В результате ранним лидером зачета стала одна из двух команд ЮАР "Феникс 2" (3,3). Действующие чемпионы мира Quantum Racing нестабильно провели день и с результатом 1,7 идут вторые с преимуществом всего в один пункт к немецкой Platoon (4,5).

Предчувствуя сюрпризы, вторую гонку "Броненосец" провел ровно, стартовав с середины линии. На дистанции команда балансировала между 5-6-м местами, но на последнем отрезке уступила в скорости и финишировала восьмой. С приходами 5,8 "Броненосец" открыл чемпионат на седьмой строчке.

Действительно неудачным день стал для турецко-британской команды Provezza. Один из вероятных претендентов на медали, победители второго этапа нынешнего сезона, Provezza потеряла мачту в первой гонке буквально "на ровном месте", после первого огибания.

"Как и ожидалось, день получился напряженным и не самым удачным для нашей команды, — говорит шкипер "Броненосца" Владимир Любомиров. – Много сил было отдано в первой гонке, где мы с 11 строчки поднялись на пятую. На финиш второй гонки заходили сразу несколько лодок с разных галсов, мне казалось, мы были шестыми или седьмыми, но судьям виднее, каким бы досадным для нас не был этот результат. Решение только одно: идти на дистанцию и бороться дальше".

Соревнования чемпионата мира в классе ТР52 продлятся на Мальорке до 29 августа включительно.