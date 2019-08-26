Николай Комличенко забил четыре мяча в матче чемпионата Чехии

В матче седьмого тура чемпионата Чехии клуб "Млада Болеслав" со счетом 4:2 обыграл "Динамо" (Ческе-Будеевице) с результатом 4:2. Все мячи в составе победителей забил кандидат в сборную России Николай Комличенко.

После первого тайма "Млада Болеслав" проигрывал 0:2. Но после перерыва Николай забил три мяча за 9 минут, установив рекорд скорострельности чешского чемпионата. А затем забил еще один мяч и установил окончательный счет 4:2.

В прошлом сезоне 23-летний Комличенко забил 29 мячей, что является лучшим результатом в истории чемпионата Чехии. В начале нынешнего сезона Николай пропустил несколько матчей из-за травмы. Но потом вернулся в строй и продолжает забивать. Однако существует вероятность ухода лучшего бомбардира чешского чемпионата в другую лигу.

Комличенко интересовался "Спартак". "Локомотив" был близок к покупке футболиста, но игрок и клуб не смогли согласовать детали личного контракта. Сейчас Николаем интересуется ЦСКА. Возможно, за неделю до закрытия трансферного окна, воспитанник "Краснодара" сменит клуб.