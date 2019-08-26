На фестивале "Киношок" в Анапе зрителям покажут томский фильм "Вера"

С 1 по 8 сентября в Анапе пройдет 28-й открытый кинофестиваль "Коношок". В рамках показов зрителям представят томский фильм "Вера", сообщает ГТРК "Томск". Всего в конкурсную программу вошли 11 полнометражных картин из Молдовы, Узбекистана, Казахстана, Беларуси, России и других стран.

"Киношок" станет не первым фестивалем, где будет показан томский фильм. В июле режиссер Александр Нерадовский вместе со съемочной группой побывал в Нижнем Новгороде на "Горький fest-2019". Несмотря на то, что призов лента не получила, публика ее восприняла положительно.

"Этот фильм мы сняли своими силами, без спонсорской поддержки и поддержки Государственного Комитета по кинематографии. При это фильм участвовал в "Горький fest-2019" на одном уровне с картинами, на которые выделялось от 30 до 50 миллионов рублей. Хотя никакие призы нам не достались, все равно появилось ощущение, что на нас обратили внимание. И зрители, и артисты после показа подходили и выражали свою благодарность. Россиянам, мы считаем, не хватает фильмов без крови и насилия. Отличие нашей ленты от остальных — именно в человечностей и доброте", – рассказал Александр Нерадовский.

По словам режиссера, подготовка сценария заняла год, а работали над картиной около трех лет. Бюджет полнометражного фильма составил около 200 тысяч рублей. Средства в основном нужны были для покупки оборудования. Актеры северских и томских театров снимались в фильме ради идеи, безвозмездно.

"Наша работа — это кружок по интересам - мы вдохновились идеей и реализовали этот проект. Прокатное удостоверения получили сами. После этого сделали английские субтитры, для участия в фестиваля. Я уверен, что "Киношок" будет не последним фестивалем, где мы представим свой фильм. Мы разослали заявки и на другие площадки. После Нового года хотим показать "Веру" на большом экране и в Томске", – поделился Нерадовский.

Фильм "Вера" является своего рода философской притчей о том, что вера живет внутри каждого человека. В обычной жизни она тлеет где-то глубоко в душе, но в самые трудные моменты ярко вспыхивает и меняет все вокруг, и самого человека, и людей вокруг, и весь окружающий мир.