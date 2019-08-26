Росгидромет: после ЧП под Северодвинском образовалось облако радиоактивных изотопов

Росгидромет подтвердил, что кратковременное повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском вызвано облаком радиоактивных инертных газов, образовавшимся после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает "Интерфакс".

"Северное УГМС и НПО "Тайфун" провели в Северодвинске спектрометрический анализ, который выявил, что радионуклидный состав проб показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ).

Отмечается, что ведомство проводило мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области с 8 по 23 августа — сразу после аварии при испытаниях на платформе в Северном море ракеты Минобороны.

В настоящее время обстановка в Северодвинске стабильная, радиоактивных элементов больше нет.

Как сообщалось, взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. По информации госкорпорации "Росатом", ЧП произошло на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 по московскому времени до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался.

"По информации Северного УГМС на 12:00 часов 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в 6-ти из 8-ми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения) для данной территории", — говорилось в материалах Росгидромета.

8 августа в Северодвинске максимальные значения составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. Пункт "ПНЗ 1" расположен в Северодвинске на проспекте Труда, д. 48. По этому адресу находится детский сад №66 "Беломорочка".

Спустя полчаса, в 12:30, радиационный фон в шести пунктах измерения радиационного фона снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, еще спустя полчаса нормализовался, упав до 0,13 — 0,29 мкЗв/ч.