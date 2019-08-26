В Подмосковье придут первые заморозки

На этой неделе в столичный регион придут первые заморозки.

На сайте Гидрометцентра сообщается, что погода в конце августа будет переменчивой: начало и завершение недели будут теплыми, а в середине придет похолодание.

Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве от 5 до 7 градусов тепла, по области – от 2 до 7 градусов. Местами возможны заморозки до минус 2 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов, по области – до 17-22 градусов.

Затем суточная температура вернется к норме. Ночью будет не так холодно, а днем температура поднимется до 24 градусов.